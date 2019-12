Emre Can ai saluti: l’agente incontra il Psg

TORINO- Emre Can si avvicina a grandi passi alla cessione. Il centrocampista tedesco è ormai all’ultimo posto nelle gerarchie di Maurizio Sarri per il centrocampo e una sua partenza già a gennaio è sempre più probabile. Il numero 23, che reclama maggior minutaggio per non perdere il posto anche in Nazionale, piace sempre al Psg, disposto ad inserire nella trattativa il cartellino dell’ex Roma Leandro Paredes. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, ci sono stati passi in avanti nel possibile scambio, con la dirigenza parigina che avrebbe incontrato l’agente dell’ex Liverpool. Ma intanto, proprio poco fa, è arrivato l’annuncio in diretta TV a Sky di Gianluca Di Marzio: “Attenzione, trattativa vicinissima alla chiusura!” >>>VAI ALLA NOTIZIA