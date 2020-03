Elizegi (pres.Athletic Bilbao): “Higuain? Puntiamo su una giovane promessa”

TORINO- Dopo i rumors che volevano Gonzalo Higuain di ritorno in Spagna, l’Athletic Bilbao, squadra avvicinata al “Pipita”, si è affrettata a smentire possibili trattative. Prima le dichiarazioni del ds, poi le parole del presidente Aitor Elizegi, che hanno chiuso le porte al centravanti argentino. “Higuain è in Europa già da diversi anni e ha sempre fatto bene. Noi, però, puntiamo su una giovane promessa per il nostro progetto, non puntiamo su un progetto già compiuto” le dichiarazioni del numero uno basco ai microfoni di As.

