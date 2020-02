Efootball.Pro, male la Juve: solo un punto nelle gare contro il Bayern

TORINO- Si è giocata nella giornata di sabato la quinta giornata del Campionato eFootball.Pro 2019/20. Turno negativo per la Juventus che, nelle due gare contro il Bayern Monaco, ha rimediato solamente un punto. Bianconeri subito ko nella partita di andata, terminata con il risultato di 2-0 in favore dei tedeschi, mentre al ritorno non si è andati oltre l’1-1. Juve che rimane così al terzo posto a quota 17 punti, a 4 lunghezze dal Monaco e 3 dal Bayern. Prossimo incontro, in programma il 7 marzo, metterà di fronte i francesi del Nantes, attualmente sesti a 12 punti.

