Efootball Pro, due successi su due contro lo United: Juve terza

TORINO- Si è svolta oggi la quarta giornata del campionato di Efootball Pro, torneo a cui la Juventus partecipa grazie alla partnership firmata ad inizio stagione con Konami. Bianconeri in campo in due confronti contro il Manchester United, che hanno sorriso agli italiani. Due successi su due, firmati dalla coppia Dybala-Ronaldo, che lanciano la Vecchia Signora al terzo posto di questa speciale classifica con 10 punti, 3 in meno del Bayern Monaco e 6 in meno della capolista Monaco.