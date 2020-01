È una Juve “orange”: Raiola può portare il giovane Stengs

TORINO- Come annunciato in queste settimane dal ds Fabio Paratici, la Juventus non si muoverà per grandi colpi in questo mercato di gennaio dopo l’annuncio di Dejan Kulusevski. Il club bianconero, però, sta lavorando su nomi di minor risonanza, ma che in futuro potrebbero regalare molte soddisfazioni. Di questa categoria fa parte il giovane attaccante Calvin Stengs, in forza agli olandesi dell’Az Alkmaar, con cui ha messo a segno 9 gol in prima squadra. Il ragazzo è uno dei tanti assistiti di Mino Raiola e, secondo quanto riportato da Tuttosport, gli ottimi rapporti con il procuratore potrebbero facilitare il trasferimento.