È Messi il più forte di FIFA 21. Ronaldo secondo

TORINO – Il celebre videogioco di EA Sports Fifa, ha pubblicato la graduatoria dei giocatori più forti che ci saranno in FIFA21. Grande smacco per il bianconero Cristiano Ronaldo che, occupa la seconda posizione con una valutazione di 92 alle spalle di Messi, primo con 93. A chiudere il podio troviamo Robert Lewandowski con 91, mentre per trovare il primo italiano bisogna scorrere di ben 13 posizioni, dove ci sono appollaiati Giorgio Chiellini e Ciro Immobile, entrambi con 87.