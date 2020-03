Dybala, weekend alternativo con l’amico De Paul

TORINO- Vista la decisione del rinvio di Juventus-Inter, che si sarebbe dovuta giocare ieri sera, Maurizio Sarri ha deciso di concedere ai giocatori un fine settimana di riposo. I bianconeri hanno deciso di sfruttare al massimo questa occasione per passare del tempo con famiglia e amici, così come fatto da Paulo Dybala. Il numero 10 è stato immortalato in una foto con l’amico Rodrigo De Paul, libero come lui da impegni visto il rinvio di Udinese-Fiorentina. I due argentini hanno deciso di trascorrere il weekend insieme, in compagnia di carne grigliata e tante risate: “Fuoco e aneddoti, un weekend diverso. Alla prossima fratello”: