TORINO – La Juventus ha vinto per 2-1 contro il Parma grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo.

Pur se non in gol, anche ieri protagonista della partita è stato Paulo Dybala, giocatore dal quale i bianconeri non sembrano saper prescindere. La Joya ha formato l’assist per il 2-1 di Ronaldo, postando a fine partita una foto dell’esultanza con il portoghese: “Vincere, vincere, vincere!”