Dybala, un gol per scavalcare Inzaghi

TORINO- Paulo Dybala è sicuramente tra i giocatori più in forma della Juventus in quest’ultimo periodo. Il numero 10 sta sfornando assist a ripetizione per la gioia di Cristiano Ronaldo, decidendo poi di finalizzare ogni tanto anche alla sua maniera. Quella maniera che lo ha portato a toccare quota 89 gol con la maglietta della Vecchia Signora, che lo lasciano al quattordicesimo post nella classifica all-time dei marcatori bianconeri alla pari con Inzaghi. Una rete domani sera contro il Napoli, quindi, per la Joya vorrebbe dire sorpasso e tredicesimo posto in solitaria.