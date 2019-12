Dybala, un gol alla Lazio per un nuovo record

TORINO- Siamo giunti alla vigilia di Juventus-Lazio, gara che domani assegnerà il primo trofeo in palio di questa stagione: la supercoppa italiana. Bianconeri che vogliono riscattare il ko subito due settimane fa in campionato e che punteranno sullo stato di forma dei loro fuoriclasse, Dybala in primis. L’argentino, in gol anche contro la Sampdoria mercoledì, andrà in cerca di un nuovo record contro i biancocelesti. Andando in rete domani, infatti, il numero 10 scavalcherebbe Del Piero, Shevchenko e Tevez e piazzandosi al primo posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del trofeo. La Joya, attualmente, è ferma a quota 3 realizzazioni (tutte contro gli uomini di Inzaghi).