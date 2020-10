Dybala suona la carica: “Pronti per il nostro esordio in Champions”

TORINO- Vigilia di Champions per la Juventus, che oggi volerà a Kiev, dove domani affronterà la Dinamo di Lucescu. Tra i possibili titolari bianconeri in campo anche Paulo Dybala, che ancora non ha avuto occasione di fare il suo esordio stagionale. Il numero 10 argentino, dopo le polemiche di questi giorni, ha lanciato un messaggio tramite un post su Instagram: “Pronti per il nostro debutto in Champions di domani!”. Lontane le voci fuori dal campo, la Joya pensa solo alla Juve: