Dybala si racconta: “Riquelme uno dei miei idoli, ho sempre cercato di imitarlo”

TORINO- Intervistato ai microfoni del portale Otro, Paulo Dybala ha svelato alcuni aneddoti sulla sua infanzia: “Mio padre era grande tifoso del Boca Juniors, uno dei miei fratelli dell’Independiente e l’altro del River Plate. A casa mia si guardava molto calcio e tutti cercavano di farmi tifare la loro squadra. Uno dei miei idoli di infanzia era Riquelme. Ho visto tante sue partite e mi sono legato molto a lui per come giocava, per le sue movenze e per la tranquillità che metteva in ogni partita. Da bambino cercavo sempre di imitarlo, è stati un calciatore veramente incredibile”.