Dybala, si pensa sempre al rinnovo

TORINo- Paulo Dybala è tornato ad essere un uomo intoccabile per la Juventus. Dopo le voci insistenti di un addio la scorsa estate, l’argentino si è ripreso i bianconeri a suon di assist, gol e prestazioni convincenti, che lo hanno reso un punto fermo dell’undici titolare di Maurizio Sarri. Inevitabile, quindi, che si inizasse a pensare ad un rinnovo ben oltre l’attuale scadenza prevista nel 2022, con un aumento di ingaggio. Probabile che la Joya, in caso di firma, arriverà a guadagnare 10 milioni di euro a stagione, che lo renderebbero tra i più pagati in rosa.