TORINO- Come preannunciato dal ds Fabio Paratici ieri sera, la Juventus ha avviato i contatti con Paulo Dybala per parlare di un prolungamento di contratto. L’attuale accordo scade nel 2021 e, per evitare spiacevoli sorprese, l’argentino potrebbe presto mettere la propria firma su un rinnovo fino al 2025. Naturale l’aumento di ingaggio che, dagli attuale 7 milioni, dovrebbe toccare quota 10, rendendo il numero 10 uno dei tre calciatori più pagati della rosa.