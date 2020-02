Dybala scalpita

TORINO – La Juventus affronterà il Milan nella partita di domani sera valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

I bianconeri andranno domani a San Siro per poi ospitare il Milan per la partita di ritorno, e in vista di domani l’argentino Paulo Dybala è pronto a riprendere il suo posto da titolare in attacco. Insieme a lui dovrebbe agire CR7, con la possibilità di far giocare o Higuain o Ramsey nell’ultimo porto libero.

