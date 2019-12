Dybala, primi passi verso il rinnovo

TORINO- Dopo un’estate passata tra le voci di un addio imminente, Paulo Dybala si è ripreso la Juventus. Il numero 10, in questa prima parte di stagione, è stato più volte decisivo per le vittorie ottenute dai club bianconero. E ora, secondo quanto riportato da La Stampa, sono partiti i primi contatti per parlare di un rinnovo. L’argentino non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere a Torino e, molto presto, potrebbe prolungare oltre la scadenza attuale dell’estate 2021 (ovviamente con aumento di ingaggio).