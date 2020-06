Dybala: “Potevamo fare meglio, ma la vittoria era l’importante. Condizione? Non ero al massimo, ma sono contento del gol. Ruolo? Nessun problema con il mister”

TORINO- Autore del gol del definitivo 2-0, Paulo Dybala ha analizzato il successo della Juventus sul Bologna ai microfoni di Sky Sport: “Gol? Bravo Bernardeschi a trovarmi, poi credo che il difensore non si aspettasse la mia giocata. Coppa Italia? Si possono interpretare soggettivamente. Se avessimo vinto la finale tutti avrebbero detto che avevamo giocato bene. Onestamente credo che non siamo stati brillanti e non è facile esserlo dopo il periodo che abbiamo passato, ma ci è servito per vincere oggi. Condizione? Non mi sentivo al massimo oggi, ma sono contento della partita fatta. Grazie ai preparatori ho fatto un’ottima preparazione al ritorno, ma non è facile trovare la forma migliore in così poco tempo. Sarà normale vedere cali fisici di tutte le squadre. Ruolo? Nella mia carriera ho giocato in tutti i ruoli offensivi, quindi cerco sempre di adattarmi a quello che chiede il mister e alle esigenze della squadra. Non ho alcun problema, l’importante è fare quello che dice il mister. Oggi, giocando contro una squadra che gioca a uomo come il Bologna, ho avuto molto più spazio per muovermi. Poi ognuno deve fare i movimenti giusti. Per caratteristiche, quando sto a destra, cerco di andare in appoggio dietro per poi provare il tiro. Potevamo fare molti gol in più oggi, ma sicuramente faremo meglio nelle prossime gare”. Ma attenzione perché, dopo la vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima notizia per la Juve, ci siamo: colpo sempre più vicino, prossime ore decisive! >>>VAI ALLA NOTIZIA

