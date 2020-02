Dybala, ora si aspetta solo il rinnovo

TORINO- È stato un Dybala-show quello che ha permesso alla Juventus di avere ragione sul Brescia per 2-0. L’argentino, dopo aver sbloccato la partita su punizione, è stato una costante spina nel fianco per la difesa delle “rondinelle”, dimostrando di poter guidare l’attacco anche in assenza del leader Cristiano Ronaldo. Ora, quindi, si aspetta solo l’avvio delle trattative per il rinnovo, che dovrebbe portare il numero 10 a prolungare fino al 2024, con ingaggio a toccare i 10 milioni di euro.

