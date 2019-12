Dybala, l’Atletico Madrid pronto a tornare alla carica

TORINO- Dopo una stagione sottotono, quest’anno Paulo Dybala si sta riprendendo la Juventus. Gol, assist e prestazioni importanti quelle messe fin qui in campo dall’argentino, decisivo sia in campionato che in Champions dove, con una splendida punizione, è riuscito anche a mettere al tappeto un avversario tosto come l’Atletico Madrid. E, proprio i colchoneros, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, sarebbero pronti a tornare alla carica per strappare la Joya ai bianconeri. Difficilmente, però, si concretizzerà questa ipotesi, visto che l’ex Palermo non ha alcuna intenzione di lasciare Torino. Ma si sa, nel calciomercato, mai dire mai…