Dybala, la UEFA lo esalta sui propri canali social

TORINO- Dopo l’1-0 incassato a Lione, la Juventus è chiamata ad una rimonta allo Stadium il 16 marzo per evitare l’uscita anticipata dalla Champions League. Bianconeri che faranno affidamento sulle loro stelle, in particolare su Paulo Dybala, che ha partecipato a ben sei gol nelle sette gare totali giocate quest’anno in Europa. L’argentino, autore di tre gol e tre assist, è stato quindi celebrato dalla UEFA tramite un post sui canali social ufficiali:

