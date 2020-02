Dybala, la “Joya” sempre nei pensieri del Psg

TORINO- Tornato punto fermo della squadra dopo le voci di mercato della scorsa estate, Paulo Dybala e la Juventus si incontreranno presto per parlare del rinnovo di contratto. In quella che dovrebbe essere una mera formalità, però, potrebbe inserirsi il Psg, che non ha mai tolto l’argentino dalla sua lista dei possibili acquisti. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, infatti, il ds parigino Leonardo sarebbe pronto a tornare alla carica in estate in caso di mancato prolungamento.