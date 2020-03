Dybala, il retroscena: così Sarri gli ha spiegato la panchina con l’Inter

TORINO- La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione digitale, ha svelato un retroscena riguardante Paulo Dybala in seguito al match vittorioso di domenica sera contro l’Inter. L’argentino, partito inizialmente dalla panchina, non si aspettava l’esclusione dalla formazione titolare, ma mister Sarri ha saputo usare le parole giuste per tranquillizzarlo. “Entrerai e spaccherai la partita” è ciò che ha comunicato il tecnico toscano che, come dimostrato dal risultato, ci aveva visto lungo.

