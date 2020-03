Dybala, il Psg resta sempre un’opzione per il futuro

TORINO- Nonostante le dichiarazioni del ds Paratici, che aveva annunciato l’inizio imminente delle trattative per il rinnovo di Dybala, le voci che vogliono il numero 10 lontano da Torino non accennano a diminuire. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in estate, non sarebbe da escludere un nuovo assalto da parte del Psg. Il club parigino non ha mai tolto dai radar di mercato il fantasista argentino, per il quale potrebbe giocarsi la carta dello scambio con Icardi.

