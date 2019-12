Dybala, il gol alla Lazio vale un record

TORINO- Il primo tempo di Juventus-Lazio si è concluso sul risultato di 1-1. Biancocelesti in vantaggio grazie al gol di Luis Alberto, lasciato colpevolmente libero di battere a rete all’interno dell’area di rigore bianconera. Pareggio che perviene nei minuti finali della prima frazione, quando Dybala ribadisce in rete un tiro di Cristiano Ronaldo non trattenuto da Strakosha. La rete messa a segno dall’argentino vale un record. Per lui, infatti, sono 4 le realizzazioni in supercoppa italiana, che lo portano al primo posto in solitaria nella classifica dei goleador di tutti i tempi. Staccati Tevez, Del Piero e Shevchenko.