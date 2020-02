Dybala fa cifra tonda: “90 gol con questa maglia”

TORINO- È stato un Dybala-show quello che ha permesso alla Juventus di avere ragione del Brescia nella gara delle 15. Dopo la debacle di Verona, ai bianconeri serviva un successo che, grazie alle magie dell’argentino, è puntualmente arrivato. Festa doppia per il numero 10, che trasformando la punizione che ha sbloccato il risultato ha toccato quota 90 gol con la Vecchia Signora, a meno 12 dal tredicesimo posto occupato da Gabetto. In attesa di gonfiare nuovamente la rete, l’ex Palermo si gode questo traguardo, come testimoniato dall’ultimo post su Instagram: