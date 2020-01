Dybala fa cifra tonda: 150 vittorie in bianconero, 11 in più di chiunque altro

TORINO- Guidata da un Paulo Dybala in splendida forma, la Juventus ha battuto con un sonoro 4-0 l’Udinese allo Stadium, qualificandosi per i quarti di finale di coppa Italia. Un successo mai in discussione, che permette al numero 10 argentino di tagliare un nuovo traguardo. La Joya, con quella di ieri, ha infatti toccato quota 150 vittorie con la maglia della Juventus dal suo esordio nell’ormai lontano 2015. Un record ancor più importante se si osservano i dati di altri calciatori: secondo in questa classifica è Bonucci, distanziato di undici lunghezze a 139. Completano la top 5 Pjanic a 136, Callejon a 134 e Higuain a 132: