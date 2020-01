Dybala: “Demiral, ti aspetto presto. In bocca al lupo Zaniolo, tornerai da campione!”

TORINO- Sofferta vittoria per la Juventus, che all’Olimpico riesce ad avere la meglio della Roma con il risultato di 2-1. Decidono le reti di Merih Demiral e Cristiano Ronaldo, che rendono inutile il gol su rigore realizzato da Perotti nella ripresa. Proprio il turco, dopo la sua prima rete in bianconero, è uscito dal campo per infortunio, che verrà valutato meglio nelle prossime ore. Stessa sorte per il giallorosso Zaniolo, che ha subito la rottura del legamento crociato, che ne preclude la partecipazione al prossimo Europeo. Entrambi, nonostante la vittoria e il titolo di campione d’inverno, sono stati protagonisti dell’ultimo post di Dybala su Instagram: “Tanto dispiacere per gli infortuni di Demiral e di Zaniolo. Amico mio @merihdemiral ti aspetto presto e più forte. E in bocca al lupo @nicolozaniolo , tornerai da campione!” Ma attenzione perché, proprio in giornata, è esplosa una nuova bomba di mercato in casa bianconera. Dopo Kulusevski, altra clamorosa sberla a Marotta: Paratici tenta il capolavoro! >>>VAI ALLA NOTIZIA