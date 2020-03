Dybala come Vidal: il dato che accomuna i due sudamericani

TORINO- Siglando il gol del 2-0, Paulo Dybala ha messo la pietra finale sulla vittoria contro l’Inter. Una magia quella dell’attaccante argentino, che era andato a segno contro i nerazzurri anche nel match vinto a San Siro lo scorso ottobre (in quel caso la sua realizzazione servì a sbloccare la gara). Un dato che accomuna la Joya ad Arturo Vidal, ultimo calciatore in maglia bianconera ad andare in gol contro l’Inter sia all’andata che al ritorno. Era il 2013/14 e, sulla panchina dei campioni d’Italia, sedeva proprio Antonio Conte, oggi mister interista.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<