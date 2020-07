Duello Juve-Inter per Bellerin

TORINO- Hector Bellerin, il terzino dell’Arsenal, potrebbe cambiare maglia al termine di questa stagione. Nonostante il giocatore abbia ancora tre anni di contratto con i gunners, lo spagnolo in questa stagione ha fatto fatica a imporsi e complice l’arrivo dell’ex Inter Cedric Soares e i continui infortuni, ha collezionato solo 20 presenze in tutte le competizioni. Cambiare aria quindi potrebbe essere la giusta soluzione, visto che le offerte di certo non mancano, tra Bayern Monaco e Siviglia. Per quanto riguarda la Serie A invece, su di lui ci sarebbero Inter e Juventus. Chi la spunterà?

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<