Due club di Serie A su Mandzukic

TORINO- C’è aria di Serie A nel futuro di Mario Mandzukic, attaccante croato ex Juventus. L’attaccante, attualmente svincolato dopo la fine dell’esperienza con i qatarioti dell’Al Duhail, non tornerà alla Juventus. Nel suo futuro ci sono infatti due squadre tra cui scegliere: il Benevento di Filippo Inzaghi, neopromosso in Serie A, e la Fiorentina di Commisso. Quest’ultima sembrerebbe essere l’opzione più gradita dal giocatore.

