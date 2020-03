Douglas Costa vicino alla popolazione italiana: “Siate come il sole che tramonta ma non si dimentica mai di risorgere”

TORINO- Momento difficile per l’Italia, alle prese con l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in crisi tutti gli aspetti della vita della popolazione. Anche il calcio è ambito toccato da questa situazione, come si è potuto evincere dal rinvio di alcune gare delle ultime giornate di campionato. Un momento che sta sensibilizzando anche i calciatori, avvicinandoli maggiormente alle “persone comuni”, come avvenuto nel caso di Douglas Costa. Il numero 11 bianconero, con un post sui social, ha voluto esprimere la propria vicinanza all’Italia: “In questo momento difficile vi sono vicino. Italia non mollare. Siate come il sole che tramonta ma non si dimentica mai di risorgere”: