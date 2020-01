Douglas Costa si scalda: giornata di lavoro alla Continassa

TORINO- La Juventus ha svolto ieri il suo ultimo allenamento del 2019, in cui ha iniziato a preparare la sfida al Cagliari del 6 gennaio. I bianconeri, nella giornata di oggi, godranno invece di assoluto riposo, in attesa di tornare a lavorare domani agli ordini di mister Maurizio Sarri. Tutti tranne Douglas Costa. Il brasiliano, assente negli scorsi giorni per un permesso, si è infatti presentato alla Continassa anche oggi, lavorando per conto suo. Un segnale di come, nelle prossime partite, il ragazzo voglia tornare ad essere un elemento importante per la Vecchia Signora.