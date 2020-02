Douglas Costa scalda i motori: “Juventus, I’M BACK”

TORINO- Vigilia di Champions per la Juventus, che domani serà affronterà il Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Allenamento nel primo pomeriggio per i bianconeri, che hanno ritrovato anche Douglas Costa, assente dalla gara persa in casa dell’Hellas Verona. Il brasiliano ha ormai smaltito i problemi muscolari che lo avevano costretto ai box nelle ultime settimane e potrebbe essere convocato già per la gara con i transalpini. Intanto, con un post sui social, il numero 11 ha annunciato di essere ormai pronto a scendere di nuovo in campo: “Pronto!! Juventus, sono tornato!!”. Ma, nel frattempo, stanno circolando anche alcune grosse novità di mercato in vista della prossima estate. Agnelli pronto a ribaltare tutto, maxi rivoluzione in arrivo: c’è un giocatore bianconero che rischia grosso! >>>VAI ALLA NOTIZIA