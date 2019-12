Douglas Costa scalda i motori: è già al lavoro al JTC

TORINO- La Juventus ha svolto nella mattinata il suo ultimo allenamento del 2019, in cui ha iniziato a preparare la sfida con il Cagliari del 6 gennaio. Assente Douglas Costa che, godendo di un giorno di permesso nella giornata di ieri, è arrivato al JTC soltanto nel pomeriggio come riferito da Sky Sport. Il brasiliano si sta allenando da solo per recuperare la forma migliore in vista delle prossime gare, in cui potrà essere importante alternativa a disposizione di Maurizio Sarri. Anche domani, quando i suoi compagni godranno di un giorno di riposo, il numero 11 sarà presente al centro di allenamento bianconero.