TORINO- Tra i nomi in uscita in casa Juve c’è quello di Douglas Costa. Il brasiliano non ha mai ripagato del tutto i 40 milioni spesi tre anni fa per prelevarlo dal Bayern Monaco, anche a causa dei problemi fisici. Secondo Sportmediaset, non sarebbe da escludere un possibile ritorno proprio in Baviera. Il cartellino del numero 11 è valutato 30 milioni, così come quello di Thiago Alcantara, e non sarebbe da escludere uno scambio.