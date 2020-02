Douglas Costa, possibile cessione in estate

TORINO- I continui problemi muscolari che lo stanno tormentando da ormai due anni, non hanno permesso a Douglas Costa di esprimersi ai suoi livelli abituali. E, visto anche l’ultimo stop che potrebbe costringerlo a restare a lungo ai box, la Juventus sta seriamente valutando il futuro del brasiliano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, non è da escludere una possibile cessione in estate, visto anche il contratto in scadenza nel 2022. Manchester United e Psg sempre interessate.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<