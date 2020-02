Douglas Costa, per il ritorno si punta al match con l’Inter

TORINO- Il calvario che affligge Douglas Costa da ormai due stagioni sembra non voler avere fine. Il brasiliano, uscito anzitempo contro il Verona, ha svolto nella giornata di oggi gli esami medici di rito, che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Due/tre settimane di stop, che costringeranno il numero 11 a saltare anche l’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Lione. Per il ritorno in campo, invece, si punta al match-scudetto del primo marzo contro l’Inter.