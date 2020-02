Douglas Costa, l’obiettivo nel mirino è l’Inter

TORINO- Poche ore al fischio d’inizio di Lione-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League per entrambe le formazioni. Maurizio Sarri sembra intenzionato a riproporre il tridente formato da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo, mentre per il ritrovato Douglas Costa si prospetta un posto in panchina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il tecnico toscano non vuole correre rischi e intende preservare il numero 11 per il big match del fine settimana contro l’Inter.

