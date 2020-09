Douglas Costa, lo United potrebbe muoversi a giorni

TORINO- In attesa di novità sul fronte attaccante, la Juventus lavora ai colpi in uscita. Come riportato dal quotidiano britannico Daily Star, il club bianconero potrebbe presto privarsi di Douglas Costa, le cui condizioni fisiche non convincono del tutto. Sulle tracce del brasiliano sarebbe forte il Manchester United, in cerca di un colpo da regalare a Solskjaer. Ancora nessuna traccia di offerte ufficiali, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci contatti tra le due società.