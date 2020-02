Douglas Costa, lavoro in campo e Inter nel mirino

TORINO- La Juventus è attualmente in campo alla Continassa, dove sotto gli ordini di mister Sarri la squadra sta svolgendo l’ultimo allenamento prima della gara con il Lione. Presente anche Douglas Costa, fermo ai box per infortunio dalla gara con il Verona. Il brasiliano, anche se non al meglio, ha ormai recuperato dal suo problema e punta a tornare in campo il prima possibile per dare una mano ai compagni. Nel mirino c’è il big match di domenica sera contro l’Inter.

