Douglas Costa: “Gara difficile, ma siamo pronti a scendere in campo”

TORINO- Sciogliendo i dubbi delle ultime ore, Maurizio Sarri ha deciso di puntare su Douglas Costa per l’ultimo posto disponibile nel treidente offensivo contro il Verona. Intervistato ai microfoni di JTV, il brasiliano ha brevemente analizzato la gara con gli scaligeri: “Sarà una gara difficile, ma noi ci siamo allenati bene in settimana e siamo pronti a scendere in campo. Dobbiamo entrare convinti dal primo minuto e aggredire da subito la partita. Qui in casa loro sono sempre pericolosi, non mi aspetto una partita diversa questa sera”.