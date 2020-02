Douglas Costa, filtra ottimismo sulle condizioni del brasiliano

TORINO- Come se non bastasse il risultato negativo, in casa Juventus c’è attesa per capire le condizioni di Douglas Costa, uscito anzitempo dal campo nel match con l’Hellas Verona. Il brasiliano, che ha accusato un problema ai flessori, verrà sottopsoto agli esami medici del caso nella mattinata di domani, ma al momento non filtra pessimismo da parte del club bianconero. Il problema sembra infatti essere lieve e il numero 11 dovrebbe tornare a disposizione entro fine mese, quando ci sarà l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione.