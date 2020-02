Douglas Costa di rivede in gruppo, può tornare dopo l’Inter

TORINO- La Juventus ha svolto quest’oggi il penultimo allenamento in vista della gara di mercoledì con il Lione, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Con il gruppo, anche se parzialmente, si è rivisto al lavoro Douglas Costa, ai box dopo l’infortunio rimediato a Verona. Il brasiliano procede spedito sulla via del recupero e potrebbe tornare tra i convocati di Sarri già dalla gara con il Bologna, successiva al big match di domenica con l’Inter.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<