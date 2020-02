Douglas Costa, contro l’Inter occasione nella ripresa?

TORINO- Ormai superato l’infortunio rimediato a Verona, Douglas Costa è tornato abile e arruolato. Il brasiliano, già convocato per la trasferta di Champions a Lione, verrà inserito nuovamente tra i disponibili anche per il match contro l’Inter di domenica, in cui potrebbe tornare in campo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Maurizio Sarri sta pensando a concedere minutaggio nella ripresa al numero 11.

