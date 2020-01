Douglas Costa, cessione al momento improbabile

TORINO- Anche contro la Roma, Douglas Costa ha disputato un’ottima prestazione, entrando in tutte le azioni dei gol della Juventus. Dimostrazione di come, anche se non al 100%, il brasiliano sia ormai recuperato e pronto a dare una mano in questa seconda parte di stagione. Ci crede ciecamente Maurizio Sarri, che avrebbe infatti posto il veto alla possibile partenza del numero 11. Nelle scorse ore si era infatti parlato di un possibile ritorno al Bayern Monaco, ma il club bianconero, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ha aperto alla trattativa.