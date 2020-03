Douglas Costa, allenamento in terrazza con il suo cane

TORINO- Prosegue la quarantena anche per i giocatori della Juventus, che hanno interrotto i propri allenamenti al JTC a causa dell’emergenza Coronavirus. Douglas Costa, come si può vedere dai suoi canali social, continua a tenersi impegnato in compagnia del suo cane Bella. I due, sul terrazzo della casa del brasiliano, giocano con il pallone e, stavolta, sarebbe stata proprio la cucciola a vincere: “Giorno 6, parte 2. La quarantena si inizia a sentire! Ragazzi, mi sa che questa volta ha vinto Bella”: