Donnarumma, si inserisce il Real Madrid

TORINO- Nonostante le voci di un rinnovo di Wojcicech Szczesny, la Juventus starebbe monitorando con attenzione la situazione legata a Gigio Donnarumma. Il numero 99, che non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Milan, piace ai bianconeri da diverso tempo e in estate potrebbe esserci l’assalto decisivo. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, però, anche il Real Madrid starebbe osservando da vicino la situazione del giovane estremo difensore. Il club spagnolo potrebbe cedere Courtois in estate e il sostituto sarebbe stato individuato proprio nell’azzurro.