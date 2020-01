Donnarumma, rinnovo o addio: la Juve c’è

TORINO- Il rinnovo di Wojciech Szczesny è senza dubbio uno degli argomenti di maggior rilievo in casa Juventus. Il portiere polacco, anche in questa stagione, sta dimostrando con grandi prestazioni di poter difendere la porta bianconera. Eppure, secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere una sua cessione estiva, specialmente nel caso in cui si presentasse l’occasione di arrivare a Donnarumma. Il classe ’99 non ha ancora raggiunto l’accordo con il Milan per il rinnovo e potrebbe essere ceduto in estate per evitare il rischio di vederlo poi accasarsi a parametro zero in un altro club nel 2021.