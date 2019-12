Donnarumma, rinnovo lontano: Paratici fiuta l’affare

TORINO- Wojciech Szczesny, con le prestazioni offerte fin qui, ha dimostrato di meritare la fiducia della Juventus, che ha deciso di puntare su di lui per il ruolo di primo portiere. Nonostante questo, però, i bianconeri starebbero fiutando il possibile acquisto di Gigio Donnarumma in estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero 99 avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Milan, disposto ad aumentargli l’ingaggio da 6 a 7 milioni di euro l’anno, preferendo aspettare il termine della stagione. In caso di mancata qualificazione dei rossoneri ad una competizione europea, l’addio dell’estremo difensore sarebbe pressochè certo.