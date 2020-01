Donnarumma, pronta l’offerta per l’estate

TORINO- La Juventus programma già il mercato della prossima estate. Il club bianconero, che difficilmente interverrà sul mercato in questa finestra invernale, si sta infatti concentrando sulla squadra da regalare a Maurizio Sarri per la prossima annata. Il primo tassello potrebbe essere Gianluigi Donnarumma, erede designato di Gigi Buffon in Nazionale e anche a Torino. Nonostante le ottime prestazioni fin qui offerte da Szczesny, l’occasione di mettere le mani sul numero 99 starebbe convincendo i campioni d’Italia a privarsi del polacco. I soldi derivanti dalla sua cessione (almeno 30 milioni), potrebbero poi essere girati quindi proprio nella casse del Milan.